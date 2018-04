Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo en un nuevo partido clásico

Los detalles del encuentro:

Operativo de seguridad

En el marco de la disputa de un nuevo clásico, el Ministerio del Interior planificó un operativo de seguridad de carácter nacional que involucrará a jefaturas departamentales y direcciones nacionales y generales.

Desde la mañana del domingo comenzará a desplegarse el operativo de seguridad en torno al clásico que jugarán Nacional y Peñarol desde las 16:00 en el Estadio Centenario. En total 19 unidades del ministerio, 11 jefaturas y ocho direcciones, estarán abocadas al operativo.

En conjunto con personal de seguridad privada, efectivos de la Dirección Nacional Guardia Republicana realizarán registros a los hinchas en las puertas de ingreso, a quienes se les solicitará mostrar cédula de identidad y entrada.

Recorridos

Las vías de acceso para los hinchas de Nacional serán 8 de octubre, Garibaldi, Centenario y Avenida Italia desde Albo hasta Brito Foresti. La parcialidad de Peñarol deberá ingresar por las calles Las Heras, Ramón Anador, Cataluña y Benzano.

Para evitar cualquier inconveniente se aconseja no cruzar por el Parque Batlle y seguir las vías mencionadas.

Qué entrar y qué no

Se podrá llevar termo y mate, radio con pilas chicas, botellas plásticas de 600 mililitros y, en caso de lluvia, paraguas sin punta.

Las banderas deberán tener un tamaño máximo de dos metros por un metro, el caño deberá ser de plástico flexible de un centímetro de diámetro y no podrán adherirse entre sí para formar una más grande. Por recomendación de bomberos no se permitirá ingresar con papel picado, rollos de papel, bengalas ni humos.

Sobre las 13:00 se abrirán las puertas del Centenario, por tanto, es importante que los parciales lleguen con tiempo para evitar demoras al ingresar.