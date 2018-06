Ramón Arias y la derrota de Peñarol ante Torque: “Los mayores responsables somos nosotros”

El entrenador carbonero Leonardo Ramos habló molesto con la derrota 4 a 3 de Peñarol ante Torque:

“Mucha calentura. Saben que no hablo de los arbitrajes pero esta noche sí voy a hablar. Creo que fue alevoso por reiteración de faltas no sancionadas con tarjeta, por penales que a mi entender no fueron y un montón de circunstancias más creo que fue un partido nefasto a nivel arbitral.

En cuanto al partido obviamente cometimos errores. En el último gol agarraron al equipo subido con dos hombres de menos, cosa que no puede pasar. Nos priva de haber sumado un punto con dos jugadores menos. No jugamos un buen partido”.