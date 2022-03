Repetto dijo De Pena es un jugador que le "gusta mucho" y que tiene posibilidad de volver a Nacional

"No hay ninguna duda de que es un jugador que me gusta mucho", expresó el entrenador tricolor.

El director técnico de Nacional, Pablo Repetto, dijo que le gusta "mucho" el futbolista Carlos de Pena, por lo que si llega a un acuerdo con el club y quiere, tiene las puertas abiertas para volver.

"Sin dudas es un jugador que me gusta, y si él se quiere quedar y se llega a un acuerdo en el futuro en el tema contractual, bienvenido sea. No hay ninguna duda de que es un jugador que me gusta mucho", expresó el entrenador en conferencia de prensa este miércoles.

De Pena es jugador del club ucraniano Dinamo de Kiev, pero huyó del país tras el avance de las tropas rusas. Ahora está radicado en Uruguay y ya anunció que no piensa volver al país, que está siendo invadido por Rusia.

El deportista se formó en Nacional antes de emprender su recorrida internacional. Debutó en 2013 con la camiseta tricolor y con este club consiguió sus primeros dos títulos: el Torneo Apertura y el Campeonato Uruguayo.

La FIFA anunció ayer que los jugadores que militaban en el fútbol ucraniano podrán sumarse a otros equipos.