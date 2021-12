Ruglio, tras declarar en Fiscalía: "Hay que corregir cosas que pasaron toda la vida en los clubes y que tienen que dejar de pasar"

El presidente de Peñarol dijo que la bajada de línea a la hinchada en las tribunas "es parte de lo que van a empezar a trabajar". Sin embargo, remarcó que debe ser un trabajo de todos los clubes para lograr resultados.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, brindó una conferencia de prensa luego de declarar ante el fiscal de Flagrancia Fernando Romano por los cánticos ofensivos de él y parte del plantel aurinegro hacia la hinchada de Nacional, que quedaron registrados en videos y este fin de semana se viralizaron en redes sociales.

Ruglio pidió disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por los cantos y dijo que comparte el planteo del fiscal, quien tomó el caso ante una posible apología del delito e incitación a la violencia. Uno de los cantos entonados por Agustín Álvarez Martínez hace alusión al asesinato de un hincha de Nacional, identificado como una "gallina".

"Todos somos contestes de que tiene que dejar de pasar", remarcó Ruglio, y contó que con el fiscal Romano hablaron sobre un posible diálogo entre los clubes para promover que las hinchadas dejen de entonar esas canciones. "No tiene que ser solo de un club porque si no no va a servir de nada", indicó.

"Hay que corregir cosas que pasaron toda la vida en los clubes y que tienen que dejar de pasar. Hay cosas que canta la gente sin saber lo que está cantando", dijo Ruglio. Adelantó que se trabajará en reducir la violencia de las canciones.

Ruglio planteó que estas canciones están tan arraigadas que "a veces las canta la gente sin ni siquiera sabe qué está cantando". Por eso cree que una acción conjunta de los clubes puede incidir. "Hay que corregir cosas que pasaron toda la vida en los clubes y que tienen que dejar de pasar", dijo.

El presidente de Peñarol no puso en duda las intenciones del fiscal al convocar únicamente al plantel de Peñarol, si bien también está previsto que declaren dirigentes de Nacional por cánticos que entonaron el día de las elecciones del club, algo que también quedó registrado en video. "Es la Justicia. No me tiene que sorprender ni no sorprender. Si la Justicia te llama tenés que venir, tenés que dar las explicaciones y ponerte a la orden", afirmó Ruglio.

"En mi caso presido un club que es referencia en el Uruguay y cualquier acción que tomemos siempre tiene una caja de resonancia grande, por ende tenés que ponerte a la orden de lo que te piden", dijo.