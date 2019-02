Santiago Rodríguez y la obtención de la Supercopa: “En el clásico anterior tuvimos menos tiempo de preparación”

Este domingo Nacional se quedó con la Supercopa uruguaya tras vencer 4 a 3 por penales a Peñarol. El juvenil Santiago Rodríguez jugó de enganche y dio la asistencia para el gol de Nacional. Telemundo habló con el futbolista:Más allá de la expulsión, se disfruta mucho el título. La verdad que Coco (Conde) estuvo notable, […]

Este domingo Nacional se quedó con la Supercopa uruguaya tras vencer 4 a 3 por penales a Peñarol. El juvenil Santiago Rodríguez jugó de enganche y dio la asistencia para el gol de Nacional. Telemundo habló con el futbolista:

Más allá de la expulsión, se disfruta mucho el título. La verdad que Coco (Conde) estuvo notable, gran parte del triunfo fue gracias a él.

Creo que la decisión que tomó el entrenador el pasado clásico fue la mejor para el equipo, no me enojé, no puedo. Uno tenía que salir y me tocó.