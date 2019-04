Se lanzó el documental “Alexis Viera: una historia de superación”

El próximo 25 de abril estará en todos los cines la historia de superación del golero uruguayo que fue baleado en Cali y, contra todas las expectativas, logró volver a caminar.

“Muchas gracias por estar acá. Estoy muy emocionado de ver toda esta gente que no conozco y que vienen a estar conmigo”, dijo el ex futbolista a Telemundo en el marco de la presentación de su historia. En 2015 fue baleado en Cali, donde vivía junto a su familia, en el marco de un asalto. Si bien sobrevivió, los medicos aseguraban que no tenía chances de volver a caminar. Su tesón, su esfuerzo y su fe lo llevaron a superarse en una historia cuyo relato ya es conocido, pero ahora estará disponible en la pantalla grande de la mano de Federico Ara, el director del documental.

“Me llamó, me dijo que quería hacer un documental. No me hablo de cine, no me habló de Netflix. Todo lo que se cuenta es contado del corazón, las imágenes incluso se quedan cortas de lo que pasó. Solo mi familia y yo sabemos lo que tocó vivir. Ser un deportista y no poder mover las piernas. Me sentaba en la cama y me caía, era una gelatina. Todo eso fue muy duro. Ver la recuperación fue duro. Mis padres se volvieron fisioterapeutas, mis hijos también, mi señora también. Tiene un enfoque muy positivo, muy lindo, ojalá la vean y hagan la crítica desde el corazón”, dijo Viera a Telemundo.