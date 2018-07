“Si me toca presidir la AUF de nuevo, en mi horizonte está la renovación del Maestro Tabárez”, afirmó Wilmar Valdez

El 31 de julio se realizarán las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

A once días de las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, Telemundo conversó con el actual presidente de la AUF, Wilmar Valdez.

“Habrá una fuerte actividad política en los próximos días”, dijo. “Los clubes decidirán el futuro de la Asociación Uruguaya de Fútbol”.

“Nuestro mayor logro es haber afianzado un camino que nos permite soñar en un futuro mejor, con una estabilidad institucional, una mejora económica y financiera a pesar de las dificultades que sigue habiendo. Logramos hacer una plataforma que nos permite ver el futuro de una forma más venturosa”.

Consultado sobre si el Maestro Tabárez aceptaría seguir siendo el director técnico de la Selección, Valdez sostiene que no han hablado del tema porque “de cara al Campeonato del Mundo no era momento para hablar” pero que no duda que “estará dispuesto a sentarse a conversar y nuestra intención es renovar el vínculo contractual por cuatro años más”.

“Si me toca presidir la AUF de nuevo, en mi horizonte está la renovación del vínculo contractual”, afirmó Valdez.

Por otra parte, el presidente de la AUF fue considerado sobre el episodio que protagonizaron en las últimas horas las jugadoras de la selección sub 17 de Uruguay en China. Ellas fueron protagonistas de un robo y fueron descubiertas. Al respecto, Valdez dijo: “fue un episodio que afecta a la imagen de lo que viene haciendo la AUF pero también son chicas de 17 años”.

“La AUF estableció una investigación, quedó claro todo lo que pasó y se aplicó una sanción deportiva. Luego se habló con las familias y también se puso a disposición ayuda psicológica”. “Son adolescentes y esto tiene que ser una enseñanza para ellas y para los demás jóvenes”.

Este es el comunicado de la AUF sobre la postulación a la presidencia de la asociación, publicado en su cuenta de Twitter: