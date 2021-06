Umpiérrez: "Cuando las mujeres levantamos un poco la voz, no está bien visto"

La árbitra está evaluando junto con sus abogados cómo "recuperar lo que se perdió en el camino" desde que la AUF le abrió un sumario.

Los abogados de Claudia Umpiérrez están evaluando qué pasos dar. "Estamos decididos en que van a seguir adelante con los procedimientos que tengan que hacer para recuperar lo que se perdió en el camino", dijo la árbitra de fútbol a Telemundo.

La semana pasada se supo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anuló el sumario que le había abierto por sus declaraciones en el programa Polideportivo, de Canal 12. Umpiérrez, que también es dirigente sindical, aseguró allí que había riesgo de una paralización de los jueces porque ocho de ellos habían sido bajados de categoría. La AUF recomendó que la suspendieran cinco fechas, que finalmente fueron cuatro.

La profesional explicó que esta suspensión significó que se quedara fuera de la Copa Libertadores femenina. Además, que perdiera la posibilidad de ser designada para los Juegos Olímpicos de Tokio y de integrar la cuarteta de jueces mujeres para las copas Sudamericana y Libertadores. A esto se le deben sumar los daños “irreparables” de salud y terapia.

"Yo no me quiero ir del arbitraje. Y menos en una situación así. Porque me costó muchísimo llegar a donde llegue y que se me haga perder la categoría (...) por haber declarado públicamente sobre situaciones del gremio, defendiendo a mis compañeros, me parecía muy injusto", indicó Umpiérrez.

Umpiérrez está de acuerdo con quienes denunciaron que este es un tema de género, como la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. "Desde el momento en que me postulé para ser presidenta del gremio, internamente hubo un montón de cuestiones", dijo, y puso como ejemplo que le ofrecieran ir segunda en una lista en vez de encabezarla.

"Cuando las mujeres levantamos un poco la voz o decimos cosas que consideran que no somos políticamente correctas, no está bien visto", expresó, y agregó:"Desde que comencé en el arbitraje, el hecho de manifestarme tanto públicamente como en la asamblea me ha traído algún que otro problema y obviamente que a los varones no

"Como dirigente sindical tengo el derecho y la obligación de hacer las reivindicaciones que sean necesarias, más cuando hubo denuncias de compañeros de que hubo irregularidades", indicó Umpiérrez, defendiendo sus dichos en el programa de televisión.

Por otra parte, la árbitra dijo que desde la AUF solo se han comunicado con ella a través del correo electrónico. "Obviamente cambia el clima, fueron cinco meses de pasarla muy mal", indicó.