Un hecho repudiable: hincha de Platense le gritó insultos discriminatorios a Matías Dutour

Así lo explicó Matías Dutour:

En el segundo tiempo, hasta el momento en que salí, fueron gritos discriminatorios hacia mí. Intenté no escuchar pero a los diez minutos que entré me empezó a molestar. Al final del partido miro para la hinchada y veo a una persona que me estaba gritando, yo no había hecho nada para merecer eso. Le dije: ¿qué estás haciendo? Para ver si reaccionaba, pero me siguió gritando. Me calenté y decidí hacer la denuncia correspondiente.