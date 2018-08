Viatri: “lo primero que me preguntaron los zagueros rivales fue cómo estaba”

"Esto habla muy bien de los uruguayos", agregó el delantero argentino que volvió a jugar tras el accidente que tuvo en diciembre.

El delantero aurinegro se refirió al último partido, en el que Peñarol logró derrotar a River Plate: “Primero terminé contento porque hace mucho que no hacía 90 minutos, porque no terminé con ninguna molestia y contento porque volvimos al triunfo que necesitábamos tanto”.

Y consultado sobre los defensores rivales, dijo: “Los zagueros en todo el mundo son iguales, las mañas las tienen todos. Lo que me llamó la atención es que las dos veces que me tocó entrar lo primero que me preguntaron los zagueros fue cómo estaba y me felicitaron por estar de nuevo en las canchas, eso habla muy bien de los uruguayos y del jugador sobre todo”.