Walter Gargano y su visión de Peñarol: “Sé lo que pueden dar los muchachos: confío mucho en ellos y en el cuerpo técnico”

Walter Gargano, mediocampista de Peñarol y de la selección uruguaya, habló con Telemundo mientras se recupera de su lesión de ligamentos cruzados.

El futbolista recordó el momento de la lesión:

En el momento sentí que se me trababa la rodilla, no sentí ningún ‘clic’ como dicen todos. Le dije al doctor que me parecía que me rompí. Así fue. Sabía que era algo importante porque nunca me había pasado algo grave en la rodilla. Me molestó porque fue en una jugada solo. Nunca había estado tanto tiempo sin actividad.