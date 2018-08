Welker habló de la prioridad de la AUF: renovar el vínculo con el Maestro Tabárez

El presidente en ejercicio de la Asociación Uruguaya de Fútbol dijo que ya está encaminada la renovación con el técnico celeste.

Edgar Welker habló al respecto de la situación contractual del Maestro Tabárez:

Hay que seguir avanzando en las cosas que se nos vienen, como los amistosos en Estados Unidos, que también hay que tomar alguna decisión. Estamos en eso, trabajando con mis compañeros como si esto no hubiera sucedido. La idea de este Ejecutivo era que Tabárez siguiera, sin duda. También de los candidatos propuestos por los clubes para las elecciones era la misma. Entonces entendimos que este proceso no debe pararse, ha dado mucho prestigio a nivel mundial a Uruguay. Yo ya estuve reunido con el Maestro, él está con ganas de continuar en caso que se arregle esta situación que nadie entiende por qué sucedió. Vamos a tratar de buscar una manera de renovar el vínculo. Por supuesto, para dar tranquilidad a los clubes, nada se va a hacer sin su consentimiento. Creo que no va a haber inconveniente. Vamos a avanzar en eso para ver si podemos llegar para que él dirija estos amistosos en Estados Unidos, siempre es bueno aprovechar estas oportunidades para hacer pruebas y preparar lo que viene el año que viene que es la Copa América.