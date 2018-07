Wilmar Valdez presentará su renuncia como presidente de la AUF este lunes

Junto con esta decisión, resolvió dejar de participar de las elecciones presidenciales de la AUF este martes.

Wilmar Valdez expresó que se retirará de las elecciones a la presidencia de la AUF. El jerarca explicó este domingo al programa Punto Penal que se debe por razones familiares. Agregó que este lunes presentará la renuncia a su cargo.

Trasciende que hay mensajes de audio con declaraciones que comprometen a Valdez. El hasta ahora presidente de la AUF reconoció la existencia de esos audios y dijo estar arrepentido de esos dichos.

Otro de los audios refiere a fondos usados para la iluminación del Estadio Luis Franzini. Al respecto, Valdez sostuvo a Punto Penal que manejó limpiamente el dinero dado por la FIFA. Afirmó además que los audios no eran determinantes y que la documentación pertinente está en la AUF.

Wilmar Valdez iba a competir junto a Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo el martes; contaba con el respaldo de Nacional, Peñarol, Rampla Juniors, El Tanque Sisley, Torque, Fénix y la Segunda División.

Abulafia tenía el respaldo de Cerro, Progreso, Racing, Atenas, Boston River y Defensor Sporting.

Reacciones

Arturo del Campo tenía el apoyo de Danubio, Liverpool, River Plate y Wanderers. Así se refirió a la decisión de Valdez:

“Nos tomó de sorpresa, más allá de que hace varios días se escuchaba la posibilidad. Se confirmó. Cambia el espectro, él explicó sus causas. Lo respeto, hace años que lo conozco.

Veremos ahora, que el tema estará entre Abulafia y nosotros. Soy de los que piensa que en la primera ronda nadie tendrá 12 votos y habrá que negociar y pensar en la segunda. No me desvela el tema de ser presidente. Si el destino dice que no soy yo, Dios sabe lo que hace. Si el destino dice que no, por algo será”.