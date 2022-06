García Morales dijo que en 2021 los extranjeros de Aguada no entrenaban; Al Thornton calificó sus dichos de "absolutamente falsos"

"Fui el mejor de Aguada en esa Liga con extranjeros que no entrenaron y no quisieron jugar acusando lesiones", expresó el uruguayo.

El jugador Leandro García Morales declaró en el programa Puro Básquetbol de radio Sport 890 que durante la Liga Uruguaya 2021 los extranjeros de Aguada no entrenaban y "no quisieron jugar acusando lesiones".

"Fui el mejor de Aguada en esa Liga con extranjeros que no entrenaron, que después de salir campeones no aparecieron a los entrenamientos y no quisieron jugar acusando lesiones", manifestó el deportista.

Durante este torneo, el trío de extranjeros del "aguatero" eran Al Thornton, Dwayne Davis y Lee Roberts. Thornton en su cuenta de Twitter respondió a García Morales: "Lo que dice sobre los estadounidenses que fingimos lesiones, no entrenamos y que mentimos sobre nuestra salud, es absolutamente falso", aseguró.

Thanks to a good friend of mine @bidibibadibiibu for clearing up the LGM interview. Thanks Fiorella I appreciate that. The part about the Americans faking injuries and not training/ having zero work ethic and lying about health etc.. Is absolutely not true.

— Al Thornton (@AThornton14) June 14, 2022