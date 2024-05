Gastón Ramírez se quejó de un "piñe en la mandíbula" ante Mineiro: "Una agresión es roja, a no ser la de Nacional con River"

"El 95% de las agresiones en la cara son roja", dijo el volante de Peñarol.

El capitán de Peñarol, Gastón Ramírez, criticó este jueves al árbitro del partido ante Atlético Mineiro y aprovechó a lanzar una chicana contra Nacional por una polémica del partido del Tricolor ante River Plate de Argentina.

Ramírez contó que a los 38 minutos recibió un "piñe en la mandíbula" de parte de un jugador del equipo brasileño. El futbolista Alan Franco fue quien lo impactó dentro del área antes de que se ejecutara un córner a favor del Carbonero. El deportista de 33 años quedó tendido en el piso y estaba convencido que el rival sería expulsado, pero no ocurrió: el juez colombiano Wilmar Roldán lo amonestó.

"Me agarró desprevenido. No esperaba que me diera un piña en la mandíbula. Dije: 'es un boludo al hacer eso con todas las cámaras que hay'. Me llamó la atención que no se viera (en el VAR). El 95% de las agresiones en la cara son roja. Estaba convencido que lo echaba", dijo en entrevista con Minuto 1 (radio Carve Deportiva).

El volante ofensivo contó que en Inglaterra -jugó en tres equipos entre 2012 y 2017- cuando hay una agresión te expulsan y te sancionan con tres partidos. "No hay reclamos ni nada. Acá no, depende del árbitro", señaló.

"Una agresión es roja, a no ser la de Nacional con River. Las normales son rojas", lanzó, despertando la risa propia y de los periodistas.

Ramírez hace referencia a una de las polémicas del empate 2-2 entre tricolores y millonarios la semana pasada. Allí, en un tumulto generado por una fuerte infracción de Leandro Lozano, se ve un golpe en la cara de Franco Romero sobre el chileno Paulo Díaz.

El árbitro brasileño Anderson Daronco fue al VAR por ambas acciones y, sobre la agresión, dijo: "No me cierra para tarjeta roja". Le mostró amarilla.