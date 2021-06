Gobierno de Bolsonaro confirmó que la Copa América se disputará en Brasil

Los partidos en los estados de Rio Janeiro, Mato Grosso, Goiás y en el Distrito Federal, se disputarán "sin público", agregó.

El gobierno de Jair Bolsonaro confirmó finalmente este martes que Brasil albergará la Copa América 2021 en Brasil, que se disputará sin público en tres estados, entre ellos Rio de Janeiro, y en Brasilia.

"Confirmada la Copa América en Brasil. Venció la coherencia. Quien es sede de partidos de Libertadores, Sudamericana, sin hablar de los campeonatos estatales y el brasileño, no podría darle la espalda a un campeonato tradicional como este", anunció en twitter el ministro de la Casa Civil (gabinete), Luiz Eduardo Ramos.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021