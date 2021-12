Godín confirmó que se irá del Cagliari y aclaró: “No hubo falta de respeto ni de profesionalidad”

"En este momento no puedo hablar hasta que no pueda salir. Si hablara tendría un problema porque tengo que decir toda la verdad", dijo sobre su complicada situación en el club italiano.

El defensor y capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, confirmó este martes que en los próximos días dejará el Cagliari en el medio de una situación crítica que vive el conjunto italiano en la Serie A y de una polémica en torno a su rendimiento, que le valió ser separado del plantel.

El Cagliari juega este martes por la tarde el último partido del año ante la Juventus y tanto Godín como Martín Cáceres quedaron fuera del plantel y se vinieron para Uruguay por el parate por las fiestas.

Entrevistado por la prensa al arribar al Aeropuerto de Carrasco, Godín dijo que "obviamente" saldrá del club y buscará nuevo equipo, algo que se tramitará en los próximos "10 o 15 días".

Consultado acerca de qué había motivado su separación del plantel, el defensor aseguró que "no pasó nada".

“En este momento no puedo hablar hasta que no pueda salir. Si hablara tendría un problema porque tengo que decir toda la verdad, contar todo lo que hay. No hubo falta de respeto ni de profesionalidad. Son temas más contractuales y de la actualidad de Cagliari que está complicado hace un año”, declaró.

Consultado sobre su futuro, en tiempos que se especula con una posible vuelta a España para jugar en alguno de sus exequipos (Atlético Madrid y Villarreal), Godín se excusó argumentando que hasta no finalizar su salida de Cagliari no quería referirse a ese tema.

Charla con "El Tornado"

Godín contó que mantuvo un diálogo telefónico con el nuevo técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, y que quedaron en reunirse cara a cara en Uruguay en los próximos días.

"Hablamos sobre todo de cómo estaba. De situaciones de compañeros al ser el capitán. No entramos en el detalle táctico, quedamos en que cuando nos juntemos personalmente veremos cuál es su idea", relató el "Faraón".