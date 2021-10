Heber presentó operativo Clásico: “No es el ideal”, reconoció el ministro sobre espera para hinchas de Nacional

Los tricolores deberán llegar cinco horas antes del partido al aeropuerto viejo, de donde partirán en 50 ómnibus al escenario carbonero.

El ministro de Interior, Luis Alberto Heber, se reunió este jueves con los presidentes de Nacional y Peñarol, José Decurnex e Ignacio Ruglio, para ultimar los detalles del operativo del Clásico a disputarse este domingo desde las 16 horas en el Campeón del Siglo (CDS).

El secretario de Estado reconoció que se trabajó con “el mismo esquema del 2019 (único clásico en el CDS con público)” y que este “no es el ideal”.

“Frente a no tener la situación de fondo resulta, esta situación alternativa que no deja de ser incomoda para mucha gente que tiene que ingresar tempranamente al estadio, es el sistema más seguro y no es conveniente cambiar las formas”, declaró el ministro, y anunció que luego de este Clásico se trabajará con la Intendencia de Montevideo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto “para buscar un cambio” y “resolver definitivamente” los operativos “como deben ser”.

El punto más cuestionado del operativo es la espera que tendrán los hinchas de Nacional. Según explicó el comisario Richard Cabral en la conferencia, los tricolores deberán llegar a partir de las 10 de la mañana al aeropuerto viejo de Carrasco. Allí, sobre las 11 comenzará la verificación de las entradas y los certificados de vacunación.

Luego, a las 12:00, los hasta 2.000 tricolores partirán en 50 ómnibus de Cutcsa hacia el estadio carbonero con custodia policial. Se espera que sobre las 12:45 todos estén dentro de la tribuna Guelfi.

Los 30.000 manyas podrán ingresar a su estadio a partir de las 13:00 horas.

El operativo de salida tendrá una espera contraria. Sea cual sea el resultado, los hinchas de Nacional deberán abandonar el estadio apenas termine el partido y volver al aeropuerto viejo en los 50 ómnibus.

Según dijo Ruglio, serán unos 40 o 45 minutos hasta que todos lleguen al aeropuerto y ahí se habilitará la salida para los hinchas de Peñarol.

El operativo contará con 909 efectivos, unos 700 destinados al Campeón del Siglo y los demás distribuidos en puntos estratégicos de la capital y área metropolitana.