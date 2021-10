Ignacio Alonso: "Más allá de la historia y los reconocimientos, Tabárez encabeza un cuerpo técnico de fútbol y los resultados influyen"

"Fui yo quien impulsó todo esto, porque teníamos que hacer una revisión", dijo el presidente de la AUF.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, brindó este lunes una entrevista a Telemundo donde aseguró que la salida de Óscar Washington Tabárez de la selección fue “una posibilidad real” que se analizó durante el fin de semana.

“Por más que sepamos lo que significa el proyecto Tabárez, no nos podemos olvidar que estamos hablando de fútbol. Hay cimbronazos, hay actuaciones malas, rachas negativas, que tenemos que trasladarlas al ámbito interno para revisar. Fui yo quien impulsó todo esto, porque teníamos que hacer una revisión

Sobre su encuentro con el técnico el sábado de tarde, el presidente de la AUF señaló que lo encontró “fuerte y convencido”. Consultado si había autocrítica del cuerpo técnico, respondió: “Sentí un análisis profundo. Hay un proceso de introspección interna. Buscan las razones por las cuales hubo estos resultados y la forma en que perdimos”.

Ante los rumores de que Diego Aguirre sería quien suplante al Maestro si terminaba dejando el puesto, el titular de la AUF descartó que se hayan comunicado con otros técnicos.

Alonso contó que no se involucró a los referentes del plantel celeste para conocer su opinión sobre la continuidad o no de Tabárez: “No queremos involucrar a los jugadores en decisiones políticas. Hablé con Godín (Diego, capitán) únicamente cuando estaba tomada la decisión. Que se monitoree la reacción interna es una cosa, pero no nos apoyamos en diálogo con los jugadores”.

Interrogado si hubo un “manoseo” con la figura de Tabárez, Alonso opinó que no. “Estamos hablando de fútbol. Más allá de la historia y los reconocimientos, él encabeza un cuerpo técnico de fútbol. Él mismo lo ha dicho. Un entrenador está permanentemente expuesto a este tipo de cosas. Los resultados influyen en la continuidad”, manifestó, y añadió que los plazos que se tomaron fueron “los necesarios para tomar una buena decisión”.

Declaraciones polémicas

Alonso fue consultado también sobre las declaraciones de Tabárez luego de la goleada sufrida en Buenos Aires.

Esa noche dijo que había que “cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca” y ante la pregunta sobre qué era lo que más le preocupaba respondió irónicamente: "Que mi familia esté bien".

“No me gustaron las declaraciones luego del partido con Argentina. Más que nada lo de la familia”, dijo Alonso.