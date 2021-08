Ignacio Laquintana: de las lágrimas en la puerta del Palacio Peñarol a la revancha en el carbonero

El extremo por derecha estuvo a punto de llegar al aurinegro en abril de este año, pero su pase se cayó. Ahora cumplirá su objetivo.

"Sé que es algo personal, sé que no me quieren". Ignacio Laquintana se fue del Palacio Peñarol la noche del 16 de abril entre lágrimas y decidido a no volver a jugar en Defensor Sporting.

En ese período de pases, previo al comienzo del Campeonato Uruguayo 2021, Peñarol tenía casi cerrada la incorporación del delantero de 22 años. Sin embargo, problemas de último minuto hicieron que el traspaso se cayera, en momentos en que Laquintana estaba en la sede aurinegra para firmar contrato.

“Es una vergüenza”, declaró a Telemundo esa noche, mientras que su representante Marcelo Tejera aseguró que el equipo violeta cometía una “barbaridad al cortarle la carrera”.

Después de eso Laquintana no volvió a jugar profesionalmente. Su último partido fue el 29 de marzo, en un 0-0 frente a Cerro Largo. Además, quedó muy afectado emocionalmente, y según relató Tejera a Referí en su momento, tuvo que recibir tratamiento psicológico y le dieron 15 días de licencia médica.

El aurinegro volvió a la carga en este periodo de pases y finalmente contará con los servicios del extremo derecho por dos años. La presentación oficial será este jueves.

Laquintana podrá jugar el torneo Clausura y ser inscripto para las etapas decisivas de la Copa Sudamericana, que encuentran al carbonero en semifinales.

A través de un estado de WhatsApp, el presidente mirasol Ignacio Ruglio celebró la llegada de “Nacho”: “Arriba gurí que la vida casi siempre da revancha a los que siguen peleando por sus metas. Todo va a salir bien”.