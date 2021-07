El judoca uruguayo Mikael Aprahamian debutó en los Juegos Olímpicos; quedó eliminado tras enfrentarse con Robin Pacek

"Sentí que estábamos a nivel. Esto no solamente es venir a una Olimpíada sino saber que podemos ganar, que podemos competir y que estamos a nivel de un medallista europeo", dijo al terminar el combate.

El judoca uruguayo Mikael Aprahamian debutó en la noche de este lunes en la categoría -81 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Volverá a casa luego de perder contra el sueco Robin Pacek, con quien se enfrentó en segunda ronda.

Por sorteo Aprahamian se salteó la primera ronda, por lo que tuvo que esperar al combate entre Pacek y Housni Thaoubani, el judoca de Comoros, para saber quién sería su contrincante.

El uruguayo de 33 años está en el puesto 82 en el ranking mundial de esa caterogía, mientras que el sueco está en el lugar 28. Ya se habían enfrentado en 2016, por el Grand Prix de Dusseldorf, donde también venció Pacek.

En diálogo con la Secretaría Nacional del Deporte, Aprahamian hizo un balance de su estreno olímpico. "Tuve una acción, él me la trancó, abrí las piernas y no me aguantó el posterior", dijo el deportista, quien se desgarró durante la pelea, aunque aclaró que la lesión "es parte del juego".

"Estoy contento con lo que planteamos con el entrenador", aseguró. "Sentí que estábamos a nivel. Esto no solamente es venir a una Olimpíada sino saber que podemos ganar, que podemos competir y que estamos a nivel de un medallista europeo", agregó.

Su hermano Pablo Aprahamian representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. "Es algo familiar y es una alegría continuar con el legado de mi hermano", valoró.