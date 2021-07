El judoca uruguayo Mikael Aprahamian mostró cómo son las camas de Tokio, tildadas de "antisexo" en las redes sociales

El deportista en Twitter compartió un video en cámara lenta del momento en que se tiró sobre su cama, que aguantó el peso.

El judoca Mikael Aprahamian, que representará a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), puso a prueba las camas de cartón renovable fabricadas por la empresa japonesa Airweave.

"Llegamos a la Villa de Tokio y muchos se comentó de las camas, mira el video y tomen sus propias conclusiones. Sí, son de cartón, ¡pero por un tema de sostenibilidad!", señaló el deportista en Twitter, donde compartió un video en cámara lenta del momento en que se tiró sobre su cama, que aguantó el peso. Como judoca Aprahamian compite en la categoría -81kg, de acuerdo a lo que informó la Federación Internacional de Judo.

Cuando se supo que por primera vez las camas de los Juegos Olímpicos serían de cartón, hubo quienes especularon que era una medida "antisexo" para evitar los contagios de Covid-19 entre deportistas. A esta conclusión llegó, por ejemplo, el corredor estadounidense Paul Chalimo, quien en Twitter señaló que las camas no aguantarían el peso de dos personas, por lo que estaban “destinadas a evitar la intimidad entre los atletas”.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo

— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021