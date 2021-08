Hongchan Quan, la china de 14 años que se convirtió en oro olímpico tras obtener un 10 en tres clavados

Es la integrante más joven de la delegación de China, que se confirmó como la gran potencial mundial de los clavados.

Las chinas Hongchan Quan y Yuxi Chen estuvieron en un nivel superlativo en la final de la plataforma de 10 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde obtuvieron el oro y la plata respectivamente.

Hongchan Quan, que tiene solamente 14 años y es la integrante más joven de la delegación china, terminó con 466,20 puntos, con dos saltos perfectos y uno casi perfecto de 96 puntos cada uno. Obtuvo la calificación perfecta en las ruedas 2, 4 y 5. Superó a su compatriota, que obtuvo 425,40 puntos. El bronce fue para la australiana Melissa Wu, que las siguió en puntaje de lejos, con 371,40 puntos.

Tiene 14 años y acaba de hacer el 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼: todos los jueces la calificaron con 10. 🤯 ¡Impresionante lo de Quan Hongchan! 🇨🇳 #Diving #Tokyo2020 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/kf6ZOaGMG0 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 5, 2021

Cómo se puntúa: Los saltos son calificados por siete jueces. Las dos notas más altas y las dos más bajas se eliminan. El puntaje obtenido se suma y se multiplica por el grado de dificultad que tiene el salto que ejecutó la clavadista, que está prestablecido.

En dos de los saltos de Hongchan Quan, todos los jueces puntuaron 10. El puntaje total obtenido fue de 30, y multiplicado por una dificultad de 3,2, da un total de 96. En otro de los saltos obtuvo el mismo puntaje, pero técnicamente su salto fue casi perfecto porque uno de los jueces lo calificó en 9,5.

"No me considero un prodigio. De hecho no soy muy brillante, no se me dan bien los estudios", reveló con timidez la nueva campeona, que pese a competir por primera vez fuera de su país "no estaba demasiado nerviosa".

A falta únicamente de la final masculina de plataforma 10 metros del próximo sábado, China se confirma como la gran potencia mundial de los clavados, con un total de 6 oros y 4 platas, dejando escapar únicamente el título en la prueba masculina de sincronizados en plataforma de 10 metros, que ganaron los británicos.