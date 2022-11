La autocrítica de Godín luego del empate con Corea: "Tenemos jugadores y calidad para dar bastante más"

"Hubo muchas imprecisiones, muchos duelos perdidos. No podíamos salir con claridad, más allá de alguna contra o pelota quieta", reconoció el zaguero.

El zaguero de la selección uruguaya Diego Godín fue autocrítico con el desempeño celeste en el debut con empate ante Corea del Sur en el Mundial de Catar.

"Uruguay tiene jugadores y calidad para dar bastante más y bueno ... a seguir trabajando y pensar en el próximo partido", resumió el capitán al finalizar el partido.

El defensor reconoció que a Uruguay le "costó el inicio". "Hubo muchas imprecisiones, muchos duelos perdidos. No podíamos salir con claridad, más allá de alguna contra o pelota quieta. Usamos el pelotazo largo que es un arma para buscar profundidad y sorpresa", señaló.

"Sabemos que el mundial es así: parejo. Si no podés ganar, no podés perder", añadió. De todas forma, enfatizó que "no hay lugar para lamentos en los torneos cortos".

Uruguay volverá a jugar el lunes a las 16:00 contra Portugal y cerrará la fase de grupos el 2 de diciembre ante Ghana a las 12:00.