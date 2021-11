La calculadora: este jueves arranca la fecha de Eliminatorias con cuatro partidos y Uruguay presta atención

El destacado de la jornada comenzará a las 21:30 entre Brasil y Colombia.

Las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 vuelven este jueves con cuatro partidos correspondientes a la fecha 13. El encuentro más destacado, Uruguay vs. Argentina, será el único en jugarse el viernes.

El partido que abre la jornada será Ecuador vs. Venezuela a las 18:00 horas. Ecuador parte como claro favorito por la posición en la tabla, pero sobre todo por su fortaleza de local, donde hasta el momento ganó cuatro partidos, empató uno y perdió otro. Entre las victorias hay un 6-1 a Colombia, un 4-2 a Uruguay y un 3-0 a Bolivia. Ecuador es un rival directo de la Celeste, por lo que el apoyo estará con la Vinotinto.

A su término, comenzará el parejo encuentro entre Paraguay y Chile. Luego de un primera rueda desastrosa que lo ubicó en los últimos puestos, el equipo del uruguayo Martín Lasarte se recuperó en las fechas de octubre con dos victorias (una frente a Paraguay) e intentará seguir de racha. De ganar el equipo trasandino alcanzará a Uruguay en la tabla, a la espera del partido del viernes. Un empate complicaría a ambos equipos y beneficiaría a Uruguay.

A las 21:30 horas se disputará el partido más atractivo de la jornada: Brasil vs. Colombia. La "Canarinha" marcha primero y es probable que termine la doble fecha con el pasaje asegurado a Catar. Por esto, una victoria de los dirigidos por Tite sería lo mejor para la Celeste, que tiene los mismos puntos que Colombia.

La jornada futbolera se cerrará pasada la medianoche, dado que Perú vs. Bolivia comienza a las 23:00. Se trata de dos de las selecciones más débiles de la competición y no deberían ser rivales para la Uruguay. Bolivia viene de ganar dos partidos y se ilusiona con meterse en la pelea. De ganar esta noche (hace años no triunfa de visitante), se ubicaría a un punto de la zona de repechaje.

Tabla de posiciones

Brasil - 31

Argentina - 25

Ecuador - 17

Colombia - 16 (0)

Uruguay - 16 (-3)

Chile - 13

Bolivia -12 (-8)

Paraguay - 12 (-8)

Perú - 11

Venezuela - 7.

*Brasil y Argentina tienen un partido menos