La FIFA difundió una lista de siete "aspirantes" al premio Puskas por el mejor gol y aparece la chilena de Abel Hernández

El premio se entrega en la gala de The Best de la FIFA que se realizará a comienzos de 2024.

El golazo que Abel Hernández marcó este domingo por la noche en el minuto 97 del partido entre Plaza Colonia y Peñarol es uno de los siete marcados por la FIFA como "aspirantes" a disputar el premio Puskas al mejor gol del año.

El premio se entrega en la gala de The Best de la FIFA que se realizará a comienzos de 2024, por lo que es muy temprano para hablar de candidatos. Sin embargo, la chilena del carbonero buscará volver a poner a un uruguayo en la lista final de postulantes al premio.

En 2020, por ejemplo, había dos uruguayos entre los tres nominados: una chilena de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo y un taco de Luis Suárez para Barcelona. Pero perdieron con el coreano Son Heung-Min. Dos años antes también estuvo postulado una tijera de De Arrascaeta en Cruzeiro, pero ganó el egipcio Salah.

Entre los siete aspirantes que presentó la FIFA el primero es el de Hernández.

First up, a spectacular 97th minute winner from @OficialCAP 's @abelhernandez_ 😍 pic.twitter.com/oDUfeU3J58

"Primero, un espectacular gol de la victoria en el minuto 97 de Abel Hernández para Peñarol", lo definió el órgano rector del fútbol.

Luego hay un golazo desde afuera del área del juvenil Gideon Kodua para las inferiores del West Ham inglés, un gol de Taha Ali para el Malmo sueco y un pelotazo desde atrás de mitad de cancha de Matías Rojas para Racing Club de Argentina.

OH. MY. 😳@WestHam's Gideon Kodua has just done this in the #FAYouthCup Final 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/5iwCr3YaFq

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 25, 2023