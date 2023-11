La mayoría de las entradas para Uruguay en La Bombonera irán para la "familia del fútbol"; quiénes la integran y la explicación de la AUF

"Uno aprende que ser demasiado sincero, demasiado transparente, no es oportuno para estar expuesto a recibir críticas", dijo el dirigente de la AUF Aldo Gioia.

Con el antecedente inmediato del histórico triunfo ante Brasil, sumado al tipo de cambio favorable en Argentina, era previsible que miles de uruguayos tuvieran en sus planes viajar a Buenos Aires para ver el partido entre celestes y albicelestes en La Bombonera el jueves 16 de noviembre. Sin embargo, solo algunos podrán obtener su ticket para ingresar.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio 1.800 entradas a su par uruguaya, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Si el número parece escaso, ni hablar si se le restan 1.100. Estas entradas corresponden a la conocida como "familia del fútbol", es decir los "alrededores" de la AUF, en palabras del dirigente Aldo Gioia.

Las entradas no son regaladas, pero sí reservadas para que estas personas puedan comprarlas. El costo, para "los familiares" y para el público en general, rondará los US$ 150. Los clubes, los delegados, los integrantes de los tribunales y comisiones y los jugadores (y sus familias) tienen acceso, entre otros, a estas entradas.

Gioia habló este martes con 100% Deporte (Sport 890) y justificó la decisión: "Priorizar la venta de entradas a quienes están más vinculados a la AUF existió toda la vida. Existió toda la vida y creo que es justo. Cuando hay 50.000 a la venta nadie se pone a averiguar".

Por ejemplo, contó que la posibilidad de ingresar a los estadios se usa como "beneficio" para atraer personas a que trabajen en el fútbol. "Muchos lo hacen de forma honoraria", aseguró.

Acto seguido, lamentó que se haya conocido que estas entradas serán guardadas para los mencionados beneficiados.

"Muchas veces uno aprende que ser demasiado sincero, demasiado transparente, no es oportuno para estar expuesto a recibir críticas. Ser demasiado honesto, demasiado transparente, parece ser que no es un buen consejo. No estamos escondiendo las entradas para regalárselas a nadie", cerró.