La UEFA no abrirá una investigación disciplinaria contra el defensor alemán que mordió a Pogba

La UEFA no emprenderá una investigación disciplinaria contra el defensa alemán Antonio Rüdiger, acusado por Paul Pogba de haberle "pellizcado un poco" el martes por la noche en la derrota de Alemania contra Francia (1-0) en la Eurocopa.

Tras revisar las imágenes del encuentro, como hace sistemáticamente, el organismo "no abre caso disciplinario", confirmó este miércoles un vocero a la AFP.

El defensa alemán de 28 años, quien antes del estreno prometió jugar "sucio", lamentó en la madrugada su gesto contra el centrocampista galo, pero negó haberle mordido.

"No tengo derecho" a hacer eso. El defensa alemán Antonio Rüdiger lamentó su gesto del martes sobre Paul Pogba en el partido contra Francia de la Eurocopa, pero asegura que no mordió al centrocampista galo.

"Obviamente, no tengo el derecho de ir así con la boca contra su espalda", declaró el futbolista del Chelsea, en una reacción difundida por su agente.

"Tras el pitido final, hemos hablado muy amistosamente con Paul", añadió el reciente ganador de la Liga de Campeones. "Y tanto conmigo como después en la entrevista, confirmó que no fue un mordisco, como algunos habían pensado al principio".

Pogba, muy enfadado en el momento, señaló el incidente al árbitro, pero posteriormente en rueda de prensa le restó importancia.

"Somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No fue nada grave", dijo el francés, nombrado hombre del partido por la UEFA. "Creo que me ha pellizcado un poco. No vio tarjeta y pienso que es mejor así. No quiero que sea suspendido por eso. Nos abrazamos al final del partido y eso fue todo", explicó.

Por su parte, el defensor francés Raphäel Varane bromeó con la situación: "Lo cierto es que ver a Paul anoche fue un regalo, una delicia, de ahí a morder, se ha pasado un poco".

