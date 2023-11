"Las horas iban pasando y estábamos entrenando en nerviosismo": Ruglio dio detalles de la negociación trunca con Broli

"Lo de Broli se demoró por negociación y por otras cosas. A veces como presidente hay que actuar rápido, definir rápido", dijo el presidente de Peñarol.

"La negociación se hizo más larga de lo que nosotros podíamos esperar". Con esas palabras el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, resumió el motivo por el que Marcelo Broli no se convirtió en el entrenador aurinegro, pese a que antes de las elecciones del pasado sábado Ruglio había asegurado que de ser reelecto lo nombraría como DT.

Ruglio enfatizó que "el fútbol es muy dinámico" y remarcó que si bien "el candidato era Broli", el "candidato en general de siempre" es Diego Aguirre, el exfutbolista que finalmente asumió este miércoles.

"Lo de Broli se demoró por negociación y por otras cosas. A veces como presidente hay que actuar rápido, definir rápido. Fuimos por Diego y en dos minutos se definió", declaró Ruglio.

El presidente aurinegro recordó que el club "se juega la punta de la tabla anual" el viernes ante Plaza Colonia y que Broli había dicho que estaría "el lunes de tarde en Los Aromos", pero que todavía "el lunes de noche no tenía respuesta" de si iba a tomar el cargo. "El martes me pidieron hasta después del mediodía", prosiguió. En ese momento, Ruglio definió ir por Aguirre.

"Se iban pasando las horas y de verdad que este campeonato es mucho más importante de que lo que parece. Este campeonato lo tenemos que ganar. Las horas iban pasando y estábamos entrenando en nerviosismo", enfatizó.

Consultado sobre cómo había quedado la relación con el entrenador que años atrás dirigió a la tercera división del club y a mitad de año fue campeón mundial Sub-20 con la selección, Ruglio respondió: "Lo voy a saber mañana o pasado mañana cuando vaya a hablar con él. Es como las amistades, con los negocios y la familia: cuando algo no sale bien pasas un tiempo incómodo y luego como siempre hay que reestablecer las relaciones humanas. Voy a hablar de cómo se dieron las cosas, el porqué yo no podía esperar y él me dará su explicación. Le daré un abrazo, 'Chelo' no hizo nada malo. Estaba negociando sus condiciones".