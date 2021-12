Lionel Messi: "No cambia nada ser considerado el mejor"

Tras ganar su séptimo Balón de Oro, Messi habló sobre Maradona, Cristiano Ronaldo y las ganas de pasar "desapercibido"

Lionel Messi volvió a ganar un Balón de Oro y ya acumula siete galardones que entrega la revista deportiva France Football. La publicación lanzó una edición especial tras la premiación, donde se le realizó una extensa entrevista al futbolista argentino.

Messi habló de varios temas: desde su familia, las comparaciones con Diego Maradona y la rivalidad con Cristiano Ronaldo. Con respecto a su trayectoria como jugador profesional, no se considera que sea "el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea".

Agregó que es algo que no le interesa, dado que "no cambia nada ser considerado el mejor o no".

El 2021 a nivel de selección Argentina fue soñado para Messi, ya que durante mucho tiempo manifestó que era "un debe" ganar un título con la albiceleste. Tras obtener la Copa Libertadores y clasificar al Mundial de Catar 2030, una de las preguntas se centró en las comparaciones con Diego Maradona.

Si bien reconoce que mucha gente suele hacerlo, el jugador del PSG manifestó que nunca le prestó "atención". Subrayó que sí le molestaron otras críticas que le han hecho relacionadas a la selección argentina. "Pasé momentos muy difíciles con la selección, de verdad", aseguró.

Sobre el final, también se le preguntó por el duelo con el portugués Cristiano Ronaldo, el cual se potenció cuando el 7 llegó al Real Madrid mientras que Messi ya jugaba en Barcelona. Mirándolo en perspectiva, entiende que este desafío los ha potenciado para seguir creciendo, "pero sin tener necesariamente un ojo en el otro".

El crack argentino se siente "contento" con todo lo que ha logrado durante su carrera como jugador profesional, pero reconoció que a veces preferiría "pasar desapercibido".