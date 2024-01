Lodeiro fue presentado como nuevo jugador del Orlando City; será compañero de Facundo Torres y César Araújo

Será el sexto club en la carrera del volante uruguayo.

El Orlando City de Estados Unidos le dio la bienvenida a Nicolás Lodeiro para la temporada 2024 con opción a que se extienda por un año más.

El volante de 34 años, y una larga trayectoria, será compañero de los uruguayos Facundo Torres y César Araújo. Llega al Orlando City después de estar ocho años en el Seattle Sounders donde jugó más de 200 partidos.

Días atrás se especuló con una posible vuelta de Lodeiro a Nacional, pero el propio futbolista dijo que no era el momento de volver al club y que quería seguir en el exterior.

De esta manera, el uruguayo jugará en el sexto club de su carrera. Aparte de Nacional y Seattle Sounders, jugó en Ajax, Botafogo, Corinthians y Boca Juniors. A su vez, fue convocado en varias oportunidades a la selección uruguaya.

A proven winner 💪

We have signed midfielder Nico Lodeiro through the 2024 season with an option for 2025.

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) January 4, 2024