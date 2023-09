Los Teros cayeron ante Italia 38-17 en la segunda fecha del mundial de rugby y no podrán cumplir con su objetivo

Los uruguayos jugaron un gran primer tiempo, pero luego fueron aplastados por los europeos.

Los Teros cayeron este miércoles 38-17 ante la selección italiana en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Rugby.

Luego de un gran primer tiempo que culminó con victoria uruguaya 17-7, los europeos sacaron todas sus armas y aplastaron a los celestes con cuatro tries en 21 minutos.

La derrota deja a Uruguay no solo fuera del mundial, sino casi sin chances de alcanzar su principal objetivo: terminar tercero y clasificar directo a la próxima copa del mundo. Para lograrlo, deberá vencer por amplia diferencia a Namibia y a Nueva Zelanda, algo que se presume casi imposible.

Uruguay se volverá a presentar el próximo miércoles a las 12:45 ante Namibia y cerrará su participación ante Nueva Zelanda el 5 de octubre a las 16:00.

Crónica

El comienzo fue para los europeos, que se pusieron en ventaja con un try de Lorenzo Pani y la correspondiente conversión a los 6 minutos, los uruguayos lograron reponerse, tomar el control del partido y marcar dos tries en el primer tiempo.

De las tres anotaciones de Uruguay, dos fueron bajo una forma particular. La primera, un try penal a los 26 minutos. Esto sucede cuando un rival corta con una infracción un ataque que indefectiblemente terminará en try. Como castigo, el jugador italiano Danilo Fischetti recibió además tarjeta amarilla y debió salir por 10 minutos, al tiempo que Los Teros no debieron patear la conversión y sumaron directamente 7 puntos, aunque no lograron apoyar la pelota en la zona de anotación.

A los 37 minutos los celestes -otra vez vestidos de amarillo- volvieron a marcar un try. Esta vez en manos de Nicolás Freitas. Felipe Etcheverry se redimió luego de dos penales fallados y marcó una difícil conversión.

Para completar una muy buena primera parte, Etchverry se tuvo confianza y marcó de una forma poco habitual: con un drop. Esto implica que el jugador deja picar el balón y lo patea hasta pasar entre los tres palos.

El segundo tiempo todo se dio vuelta. Los italianos marcaron cuatro tries en los primeros 21 minutos. Los uruguayos sufrieron en los primeros instantes la amarilla para el capitán Andrés Vilaseca. Primero Michele Lamaro a los 46, luego Montanna Ioane a los 52, Lorenzo Cannone a los 56 y Juan Ignacio Brex a los 61 marcaron los tries.