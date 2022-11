Luego de entrenar, la Celeste tuvo la tarde libre y los jugadores pasearon: parque temático de Ferrari, Fórmula 1 y los pájaros de Cavani

Otros futbolistas visitaron la principal mezquita de la ciudad, llamada Sheikh Zayed o Gran Mezquita.

Los 25 jugadores de la selección uruguaya realizaron este viernes por la mañana su último entrenamiento en el Campus de la New York University de Abu Dabi. La planificación semanal estipulaba que el viernes sería libre, pero este jueves el cuerpo técnico decidió liberar a los futbolistas por duelo, tras el fallecimiento de la madre de Sebastián Sosa.

Luego del movimiento matinal, los jugadores fueron liberados para pasear por la capital de Emiratos Árabes Unidos, y partieron en grupos a diferentes puntos de la ciudad.

Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Sergio Rochet, Ronald Araújo, Darwin Núñez, Facundo Pellistri, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Matías Viña, Sebastián Coates, el entrenador Diego Alonso y Federico Valverde se trasladaron al circuito de Fórmula 1 Yas Marina. Este viernes se realizó la última etapa de entrenamientos de cara al último Gran Premio de la Temporada.

Los deportistas aprovecharon a hacerle un regalo y sacarse una foto con el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso. Alonso es reconocido hincha del Real Madrid y en la foto sostuvo su remera celeste autografiada junto a la figura Merengue, el "Halcón" Valverde.

A pleasure to welcome the @Uruguay ⚽️ team today ahead of the World Cup! #AbuDhabiGP pic.twitter.com/AbEny6jzQx

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 18, 2022