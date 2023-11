Luego de la histórica victoria en La Bombonera, en qué posición quedó Uruguay y cómo siguen las Eliminatorias

El próximo martes por la noche se disputarán los cinco partidos de la fecha seis.

La victoria histórica de Uruguay ante Argentina en La Bombonera en la noche del jueves dejó a la Celeste como único equipo en la segunda posición de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Al comienzo de la fecha, los dirigidos por Marcelo Bielsa compartían el segundo puesto con Brasil y Venezuela, todos con siete puntos, pero ambas selecciones dejaron unidades.

Así las cosas, la tabla de posiciones continúa teniendo a Argentina como único líder con 12 puntos (+5 de diferencia de gol), pero ahora con Uruguay más cerca, con 10 (también +5).

Luego aparecen Colombia con 9, Venezuela con 8 y Brasil con 7. La "Verdeamarela" arrastra dos derrotas seguidas y solo sacó un punto de los últimos nueve.

Pasadas cinco fechas, quien tomaría el último lugar directo a la Copa del Mundo es Ecuador, que tiene 5 puntos y una diferencia de gol de +1. Esa zona decisiva de la tabla es la más peleada: Paraguay y Chile tienen la misma cantidad de puntos que "La Tri", pero con peor diferencia de gol (-1 y -3 respectivamente).

Cierran la tabla Bolivia con 3 puntos -ayer obtuvo su primera victoria- y Perú con 1, que este jueves sufrió su cuarta derrota seguida.

Lo que se viene

La sexta fecha de las Eliminatorias será la última de este año y la actividad volverá recién en setiembre del año 2024. En el medio, habrá una Copa América.

Uruguay tiene elementos para entusiasmarse con terminar este primer tercio de competencia en la primera posición. Es que la Celeste recibirá en el Estadio Centenario a Bolivia, mientras que Argentina deberá visitar a Brasil en el Maracaná.

En caso de que el equipo de Bielsa triunfe ante "La Verde" y los de Lionel Scaloni no puedan con Brasil, Uruguay mirará la tabla desde arriba durante los 10 meses de pausa.

Todos los partidos serán el martes por la noche. A las 20:00 comenzará Paraguay vs. Colombia, a las 20:30 Ecuador vs. Chile y Uruguay vs. Bolivia.

Una hora más tarde será el turno de albicelestes y norteños y cerrarán la fecha Perú y Venezuela a las 23:00.