Maratea lanzó colecta para cubrir deuda de Independiente: cuál es la cifra que quiere alcanzar y cuánto recaudó en las primeras horas

"Hicimos el cálculo que al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones de hinchas ponen 4 mil pesos pagamos el total de la deuda", explicó el influencer argentino.

El influencer argentino Santiago Maratea realizó este jueves una conferencia de prensa en el Estadio Libertadores de América con el objetivo de informar cómo se llevará adelante la colecta que abrió para reunir más de US$ 20 millones y así cubrir las deudas "más urgentes" que mantiene el club Independiente.

Acompañado por el exfutbolista Pepé Santoro, Maratea consideró que los hinchas del Rojo "entienden perfectamente" lo que está afrontando la institución y sólo falta que él "los organice a todos". "Entiendo que es algo que parece imposible y que hay gente que lo descree por el contexto de país, es que la plata vaya donde tiene que ir”, agregó, según consignó Infobae.

"Me interesa demostrar cómo en el 2023 por las nuevas tecnologías que hay nos podemos organizar millones de personas y generar un beneficio colectivo, transparente, igual para todos. Esto es un antes y un después”, señaló Maratea.

El influencer, que tiene 3,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aclaró que la comisión directiva “no tiene voto ni autoridad en la decisión que se tome con esa plata”. En este sentido, puntualizó cómo será el procedimiento: “En el fideicomiso está estipulado que si se juntan más de US$ 20 millones, lo que sobre se va a repartir. La prioridad es para las inferiores del club, después para otras necesidades que puede haber dentro o fuera del club en distintas fundaciones. Cada peso que entre a este fideicomiso tiene lugar donde ir y hay auditores que van a chequear que vaya a donde tiene que ir”, sostuvo.

"Hicimos el cálculo que al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones de hinchas ponen 4.000 pesos pagamos el total de la deuda. Hay mucha gente preocupada porque subió el dólar y pensando que cada hincha va a tener que poner más plata. En realidad no, vamos a tener que recurrir a más hinchas. Lo que hace dos semanas eran 2 millones de hinchas poniendo 4.000 pesos, hoy es 200 millones 200 mil hinchas poniendo 4.000 pesos", subrayó.

Maratea insistió con que “la transparencia es el ADN" de sus colectas y explicó que su amistad con el periodista Juan Marconi (vicepresidente del Rojo) fue un elemento clave para acercarse a la entidad de Avellaneda. “Me tiró la idea un par de veces de una colecta para el Rojo. Siempre me cagué de risa diciendo cómo voy a juntar esa cantidad de plata, que es muchísima. Esto arrancó con un meme, que Santi Maratea junte esta plata y terminó siendo cada vez más real”, afirmó.

La deuda con el América de México por el pase de Cecilio Domínguez es cercana a los US$ 6 millones y la sentencia por el juicio de Juan Sebastián Verón es de más de 2 mil millones de pesos, aunque la entidad logró que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Además, la nueva penalidad por las remuneraciones adeudadas al uruguayo Gastón Silva se aproximan a los US$ 2 millones.

"Entiendo que hay un rumor que es que me estoy llevando el 20% de todo lo recaudado. Por un lado es falso, me gustaría aclararlo. Hay un 5% que no es todo para mí, es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso”, explicó Maratea.

El joven argentino se sorprendió y mostró su alegría al enterarse que casi una hora después de que abrió el fideicomiso llegó a 74.047.000 pesos argentinos y, según informó Infobae, tres horas después alcanzó los 230 millones. "Así que a todos los hinchas que están del otro lado ya les vamos a agradecer por casi llegar a los 100 millones", manifestó.

Semanas atrás, Maratea se unió al delantero Luis Suárez para ayudar a la niña uruguaya Federica Rodríguez, que precisa un millonario tratamiento. La pequeña, de un año y medio, tiene un gen mutado, una circunstancia especialmente rara que le genera un retraso a nivel motor y le hace padecer convulsiones.