"Me quedan en el recuerdo infinitas noches mágicas": Leandro García Morales anunció su retiro del básquetbol a sus 44 años

Fue campeón de Liga Uruguaya en cinco oportunidades y de la Liga Sudamericana.

Leandro García Morales anunció este viernes en redes sociales su retiro del básquetbol tras 27 años como jugador profesional.

"Con una mezcla enorme de emociones y después de 27 años como jugador profesional, decidí dejar de jugar. Jamás imaginé que el básquet me podía dar todo lo que me dio y por eso estoy feliz e infinitamente agradecido. Me quedan en el recuerdo infinitas noches mágicas", escribió el deportista en un comunicado.

"Empieza un nuevo desafío para mi, me hace mucha ilusión esta próxima etapa de mi vida para la cual me vengo preparando desde hace ya un tiempo", agregó.

El comunicado concluye agradeciendo "a todos los fueron parte" de su carrera y a "los dioses del básquet".

García Morales, de 44 años, es uno de los jugadores uruguayos más ganadores de estos tiempos. Fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol en cinco oportunidades con Biguá, Hebraica y Macabi y Aguada. Además, jugó en Olimpia y Larre Borges. Con Biguá además fue campeón de la Liga Sudamericana.

Durante años fue uno de los abanderados en la selección uruguaya de básquetbol, ganando la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2007.

A nivel internacional tuvo un amplio recorrido: Italia, México, Venezuela, Puerto Rico y Argentina.