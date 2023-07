"Me siento capacitado para ayudar a la selección": Suárez no se baja de la Celeste, pero contó que aún no habló con Bielsa

"Hay grandes rivales que compiten en Brasil y uno está rindiendo. ¿Qué quiere decir? Que uno se siente capacitado para rendir en los partidos que pueda ser citado en la selección", dijo el "Pistolero".

El histórico delantero de la selección uruguaya Luis Suárez aseguró este domingo en diálogo con Polideportivo que se siente "capacitado para ayudar" a la selección uruguaya de cara al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026, a pocas semanas que se conozca la primer lista de convocados de Marcelo Bielsa para un partido oficial.

"Con la selección uno sabe que la exigencia es máxima. Y en el fútbol brasileño hay muchos partidos de alta intensidad: Con Flamengo, Inter, Botafogo, Fluminense, (Atletico) Mineiro, San Pablo. Hay grandes rivales que compiten en Brasil y uno está rindiendo. ¿Qué quiere decir? Que uno se siente capacitado para rendir en los partidos que pueda ser citado en la selección", comenzó el "Pistolero", y remarcó que su presencia en la celeste "sería más que nada para los primeros partidos de las Eliminatorias", dado que el mundial "es muy lejano".

De todas formas, remarcó que será el entrenador el que tome la decisión. "Si es sincero y te dice que no cuenta contigo se entiende perfectamente, porque uno tiene una edad y hay jugadores más jóvenes con otro nivel físico. No habría ningún problema", enfatizó.

El goleador histórico de la Celeste contó que aún no ha hablado con el nuevo entrenador, pero dijo que no le preocupa. "No tiene porque estar preocupado de llamar a los jugadores, a los históricos como se nos apodó. Si con alguno va a contar lo llamará", dijo.

El delantero anunció este sábado en una conferencia de prensa que no cumplirá con el contrato de dos años en Gremio y dejará el fútbol brasileño a finales de 2022. En diálogo con Polideportivo aseguró que aún no tiene definido qué ocurrirá y si viaja, por ejemplo, a Estados Unidos a jugar con su amigo Lionel Messi en el Inter Miami.