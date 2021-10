“Mínimo contacto”: difundieron el audio VAR de la patada de Polenta a Veglio que no se cobró como penal

En la cancha, Veglio le protestó al juez: “Quiere tocar la pelota y me patea a mi”; Cunha le aseguró que hubo un “mínimo toque” y que se “dejó caer”.

Cinco días después se difundió el audio del VAR del partido entre Wanderers y Nacional que terminó en victoria bohemia por 1-0 y que tuvo una jugada polémica en el área tricolor.

En el minuto 23 Bruno Veglio recibió un lateral de espaldas y dentro del área rival. Cuando estaba posicionando su pierna izquierda para no perder posesión, recibió la patada de Diego Polenta. Veglio cayó y el árbitro Andrés Cunha indicó que siga el juego.

Cuando la pelota se fue por la banda, Veglio le protestó al juez: “Quiere tocar la pelota y me patea a mi”. Cunha le aseguró que hubo un “mínimo toque” y que se “dejó caer”.

Desde el VAR, donde estaban Gustavo Tejera y Jonathan Fuentes, analizaron la situación bajo la indicación de Cunha: “Si hay un toque, para mi no es suficiente”.

Los jueces mostraron signos de dudas reiteradas veces y terminaron confirmando la decisión del juez principal. “Hay un toque”, “lleva todo”, “mínimo contacto y juega el balón”, son algunas de las frases aisladas que lanzan los jueces VAR, que no consideraron necesario llamar al juez. Las expresiones "lleva todo" y "juega el balón" no son acertadas, dado que Polenta no toca la pelota, sino únicamente la pierna rival.

El VAR busca subsanar “errores claros y obvios” recuerda la AUF con la difusión del video. El carácter "claro y obvio" del error lo define el juez, pero las imágenes muestran a un jugador desestabilizado por el impacto de un rival dentro del área, por lo que se pudo haber solicitado que el árbitro central revise la jugada.