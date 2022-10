Mirá el gol de cabeza de Darwin Núñez para el Liverpool; es su tercer tanto en los últimos cuatro partidos

El equipo de Anfield se enfrenta al West Ham por la Premier League.

Luego de un comienzo de temporada que levantó críticas de los hinchas del Liverpool y un pedido de paciencia del técnico Jürgen Klopp, el delantero uruguayo Darwin Núñez parece encontrar su camino en el fútbol inglés a fuerza de goles.

Este miércoles volvió a ser titular en el partido de la fecha 12 ante el West Ham y abrió el marcador a los 22 minutos. Se trata de su tercer gol en los últimos cuatro partidos, luego de los convertidos ante Rangers (victoria 1-7 por Champions League) y en la derrota 3-2 ante el Arsenal.

El artiguense impactó con la frente un preciso centro desde la izquierda de Konstantinos Tsimikas. De pique al suelo y contra el palo, el golero Lukasz Fabiański voló, pero no alcanzó a tocarla.

DARWIN NUNEZ 1-0

What a header, and what a cross! pic.twitter.com/PoiZ1NfH84

— Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) October 19, 2022