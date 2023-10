Mundial 2030: presidente de Conmebol pidió "buscar las cosas lindas" tras conocerse que mayoría del torneo se disputará en Europa y África

Más temprano, el presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, informó que los partidos inaugurales se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó este miércoles al mediodía una conferencia de prensa para anunciar novedades con respecto a la realización del mundial de fútbol 2030.

Más temprano, el presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, informó que los partidos inaugurales se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. El primero de ellos se realizará en el Estadio Centenario de Montevideo. Luego, habrá dos partidos más, uno en Argentina y otro en Paraguay, y más tarde el torneo se trasladará a España, Portugal y Marruecos.

"Se acaba de confirmar en el consejo de la FIFA. Es un hecho histórico. La ardua gestión que se vino haciendo hace mucho tiempo. Un mundial de 100 años no debía no estar a la altura de la circunstancia. Así lo entendió el pleno de la FIFA", dijo Domínguez.

"Unir tres continentes para celebrar un aniversario, el centenario de la fiesta del deporte más lindo del mundo. El fútbol unió tres continentes y seis países. Un hecho histórico", anunció Domínguez,

Domínguez pidió "buscar las cosas lindas" y no quedarse con que el mundial no se disputará de forma íntegra en Sudamérica, como era la aspiración. Valoró que no se precisa "casi ninguna inversión más de la que ya existe". "En ese contexto, no estamos para competir si se trata de inversiones o exigencias de plata", consideró.

"Las tres selecciones ya están clasificadas", adelantó el presidente de la federación paraguaya Robert Harrison.