Alcides Ghiggia fue elegido por las redes como el Mejor Jugador de los Mundiales

En el marco de la fiebre mundialista, cuando faltan tan solo diez días para que comience el Mundial de Rusia, la FIFA viene organizando diferentes actividades interactivas.

Esta vez fue el turno de Twitter, donde diversas encuestas fueron proponiendo elegir al Mejor Jugador de los Mundiales. En el duelo final, el uruguayo Alcides Ghiggia se enfrentó al argentino Diego Maradona: ¡y fue victoria celeste!

El héroe del Maracanazo de Brasil-1950 se impuso en la votación y se consagró como el Mejor Jugador de los Mundiales, según los 578.024 votos registrados.

🌎South American neighbours face off in the #WorldCup #GreatestPlayers bracket Final!

🇦🇷@Argentina legend Diego Maradona!

🇺🇾@Uruguay hero Alcides Ghiggia!

🏆Cast your vote for which you think should triumph?

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 3 de junio de 2018