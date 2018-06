El entrenador de la selección de Egipto está “casi seguro” de que Mohamed Salah jugará ante Uruguay

En este sentido, el seleccionador de Egipto dijo:

“Está con buena atención médica, recuperándose. Hace ejercicios que no solo le sirven no solo para recuperarse, sino también para mantener un estado físico. Todas las noticias son buenas. Hay optimismo de que unos días antes del partido de Uruguay ya va a estar. Se va a incorporar el 9 de junio y estamos casi seguros de que va a estar para el primer partido, contra Uruguay”.

También se refirió a los dichos del capitán del Real Madrid:

“Sergio Ramos dijo que con una infiltración podría haber jugado el segundo tiempo. No soy médico, y no sé si Ramos es médico, pero un jugador que está jugando una final y tiene una lesión, si podría seguir jugando no tengo dudas de que lo hubiera hecho”.