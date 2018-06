El Maestro confirmó que el Cebolla y el Pato Sánchez serán titulares

El entrenador celeste habló sobre el equipo que parará ante Arabia Saudita, que esperan que sea un rival difícil.

Tabárez dedicó unos minutos a hablar sobre Arabia, el próximo rival de Uruguay en el Mundial, y dijo:

“Nosotros preparamos todo los partidos, nos informamos mucho y tratamos de ver cuál es la mejor manera de encararlos. No los comentamos ni en ruedas de prensa ni antes de jugarlos, son cosas de la interna del grupo. Después vemos si lo que planteamos se consigue o no y eso se corrige para los partidos que vienen. En ese sentido enfrentamos a Arabia después del debut. El debut no fue difícil solo para Uruguay. La paridad de fuerzas fue lo que más se dio en los primeros partidos, quizás el partido de Rusia y Arabia fue la excepción”.

El entrenador llamó a no subestimar a Arabia Saudita:

“Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias, que a veces engañan mucho. Yo no espero un rival que nos ponga la alfombra en el momento de jugar el partido, sino que va a tratar de darlo vuelta. Además vimos todo el partido con Rusia y todos los antecedentes. Estuvo a punto de empatarle a Alemania un partido amistoso antes del mundial jugando bien. Tiene jugadores rápidos, veloces, hábiles. Lo demás va a depende de nosotros, de cómo tratemos de limitar sus puntos fuertes y cómo podremos aprovechar sus supuestas habilidades”.

Suárez jugará ante Arabia su partido número cien con la selección. Sobre esto, Tabárez dijo: “Jugar 100 partidos significa muchísimas cosas, no es solo un número. Ha sido un jugador determinante para cosas que hemos conseguido. Hizo muchos goles importantes y dio muchas asistencias”.

El entrenador celeste dejó entrever los cambios que hará para enfrentar a Arabia con respecto a la oncena titular que ingresó a enfrentar a Egipto: “Para este partido en especial este es el equipo que para mí, de acuerdo con la información que manejo, es el más conveniente”. Consultado sobre el cuadro que pararía, dijo: “El equipo es obvio, dígalo. Yo no lo voy a decir, así no rompo el invicto”. Uruguay parará con Muslera, Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Carlos Sánchez, Cristian Rodríguez, Edinson Cavani y Luis Suárez.

El entrenador celeste habló sobre el posicionamiento que logró esta generación de futbolistas uruguayos a nivel mundial:

En los inicios del fútbol que introdujeron los ingleses en Sudamérica, fuimos una potencia. Los Campeonatos Olímpicos de 1924 y 1928 eran campeonatos del mundo porque la Copa FIFA no existía, después ganamos dos más. Luego se perdió ese hilo conductor entre todas las generaciones. Una de las grandes preguntas que me hice en los años sabáticos donde no trabajé en el fútbol fue ¿cómo hacemos para integrar a este Uruguay para insertarlo en el fútbol actual? Modestamente lo hemos conseguido. Somos un equipo difícil de enfrentar para cualquiera.

Sobre la ilusión de los uruguayos y la motivación del plantel al respecto, el Maestro dijo: