Escuchá “Live It Up”, la canción oficial del Mundial de Rusia 2018

Descubre ahora la música que nos acompañará durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. La canción oficial del torneo es ‘Live It Up’, interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Isterefi.

Producida por el DJ y compositor Diplo, la canción sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira y promete aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia.

Los aficionados que acudan a la final el 15 de julio podrán ver la interpretación de la canción en directo.