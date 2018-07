Griezmann responde a críticas belgas: “No importa la forma en la que ganamos si ganamos”

Los jugadores Eden Hazard y Thibaut Courtois dijeron preferir perder ante Brasil en cuartos de final antes que el juego de Francia.

En la previa de la final de la Copa del Mundo de Rusia, el delantero francés Antoine Griezmann se refirió a las críticas que hizo el arquero belga Thibaut Courtois sobre el juego de Francia en la semifinal.

Así se refirió el delantero colchonero a las críticas:

“No, no, deja eso. Courtois jugó en el Atlético Madrid y ganó el título. Juega para el Chelsea y cree que juega en el Barcelona. No. No importa la forma en la que ganamos si ganamos”.