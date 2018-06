Muslera alcanzará el récord de Mazurkiewicz: “es un orgullo enorme pero no me saca de lo que tengo que hacer”

El arquero celeste habló en la previa del encuentro con Arabia Saudita, partido en el que cumplirá trece presencias representando a Uruguay en el arco en copas del mundo.

Sobre Godín y José María Ginénez, la pareja de centrales que es considerada una de las mejores del mundo, dijo: “Diego tiene mucha experiencia, Josema la está adquiriendo con el paso de los años pero con un talento espectacular y tenerlos delante te da tranquilidad en todo sentido. Porque son jugadores que tienen la sabiduría para defender y ver el juego a la hora de atacar. Tenerlos adelante es una tranquilidad porque hasta me ahorran trabajo”.

En el partido ante Arabia, Muslera alcanza el récord de Ladislao Mazurkiewicz, que jugó 13 partidos en mundiales con la selección uruguaya. “Tengo una sensación de felicidad y orgullo. Para mí es un orgullo enorme que mi apellido pueda estar en la rica historia del fútbol uruguayo. Eso me pone feliz. En lo que tiene que ver con el partido, no me saca de lo que tengo que hacer, de cómo tengo que estar, solamente en la parte emocional previa a llegar al encuentro”, sentenció.

La prensa maneja que Arabia Saudita es un rival accesible para Uruguay, sobre todo luego que cayeran por 0-5 frente a Rusia. Muslera se refirió a esto: “Se habla mucho, pero lo hace la prensa y la gente que vive por fuera el fútbol. Si te ponés del lado de Arabia, creo que van a salir con todo, es una chance más que tienen de lograr la clasificación. Es un gran equipo, creo que el resultado que tuvieron en el primer partido no fue tan alevoso. Están dolidos y el próximo rival que tienen es Uruguay, no podemos dejar nada a su alcance. Para nosotros prácticamente significa la clasificación”.

También habló sobre el potencial de Edinson Cavani: “Podría estar toda la tarde hablando de Cavani. Es un jugador que se entrega por completo, creo que eso lo define a él más allá de tener las características que tiene. Me encanta como jugador y agradezco que haya nacido en Uruguay”.

“Arrancar ganando en un torneo donde tenés solo tres partidos para jugar es importante. Encarar las mejoras así es más fácil, tenemos una ventaja para enfrentar lo que se viene”, finalizó el arquero celeste.