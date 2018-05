Rodrigo Bentancur: “vamos en busca de ganar el Mundial pero sabemos que hay que trabajar muchísimo”

En cuanto a su momento en Europa, dijo: “Maduré muchísimo. La verdad que ir para Europa te cambia totalmente a la hora de lo físico y el tema futbolístico. Apenas al llegar se empezó a jugar la Champions, y al haber tantos lesionados, me tocó jugar de titular. Hacerlo de una buena manera fue increíble. Me tocó jugar contra Messi y Cristiano y fue una cosa increíble enfrentarlos en la cancha. No nos fue de la mejor manera pero eso lo dejamos atrás, pensamos en el año que viene”.

También se refirió al momento de la selección en la previa del Mundial: “Nos veo muy bien, como lo he dicho siempre creo que vamos en busca de ganar el Mundial pero sabemos que hay que trabajar muchísimo. Nos vamos amoldando al equipo y la selección, espero seguir por el camino y demostrarlo en el Mundial si me toca ir”.