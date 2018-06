Tabárez habló sobre el partido ante Uzbekistán: “tenemos que ir con la tesitura justa”

El Maestro Tabárez declaró en conferencia de prensa sobre el partido del jueves ante Uzbekistán en el Estadio Centenario:

Este partido tiene connotaciones especiales, yo no sé si saben que hay jugadores que se han perdido el Mundial por partidos de este tipo, entonces no es broma. Tenemos que ir con la tesitura justa, tenemos que saber cuál va a ser el clima del partido, tenemos que despojarnos de todo lo que pueda influir, tiene que ser un buen entrenamiento. Lo que ya venimos haciendo, qué linda oportunidad de hacerlo con público, con un rival internacional pero sabiendo y teniendo presente que no empezó el Mundial.