Murió el hijo del exjugador alemán Michael Ballack en un accidente de tránsito

Emilio Ballack, dijo del exjugador de fútbol alemán Michael Ballack, murió este jueves a los 18 años, producto de un accidente de tránsito cuando andaba en cuatriciclo.

El joven se encontraba en Portugal al momento del siniestro. El medio luso TVI 24 informó que el hecho sucedió en la zona de Tróia, próximo a una casa que su padre compró años atrás.

Uno de los equipos en los que jugó el alemán, Chelsea, lamentó el fallecimiento del joven a través de un mensaje en sus redes sociales.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

