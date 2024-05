Nacional y Peñarol a octavos de Copa Libertadores: cuáles son sus posibles rivales y cuándo es el sorteo

Los encuentros de ida se disputarán el 13, 14 y 15 de agosto y los de vuelta el 20, 21 y 22 del mismo mes.

Con su victoria del martes por la noche ante Rosario Central, Peñarol avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores luego de 13 años. Lo hizo en el segundo lugar del grupo y ahora se enfrentará con algún primero.

Nacional ya clasificó a falta de un partido y este jueves jugará a las 21:00 ante Libertad en Paraguay persiguiendo la mínima chance de quedar primero (debe ganar y esperar una improbable victoria de Deportivo Táchira ante River en Buenos Aires), pero sobre todo pensando en sumar puntos para clasificar al Mundial de Clubes.

El tercer uruguayo en competición, Liverpool, jugará el jueves a las 19:00 ante Independiente del Valle y buscará una victoria que lo instale en Copa Sudamericana. Aún tiene una remota chance de seguir en Libertadores, pero debería ganar por goleada en Ecuador y esperar una victoria -también por varios goles- de Palmeiras a San Lorenzo en San Pablo.

Sea cual sea el rival, tricolores y carboneros disputarán el primer partido de la serie en Montevideo y luego viajarán al exterior. Los encuentros de ida se disputarán el 13, 14 y 15 de agosto y los de vuelta el 20, 21 y 22 del mismo mes.

¿Cuáles son los posibles rivales de Nacional y Peñarol? Hay cinco equipos que ya están confirmados que serán primeros de sus grupos: Fluminense (Brasil), Junior (Colombia), Bolivar (Bolivia), Palmeiras (Brasil) y Atlético Mineiro (Brasil). A ellos se sumará seguramente River Plate (Argentina).

De los otros dos rivales, uno se conocerá este miércoles y el otro puede demorarse hasta junio.

En el grupo B, Talleres (Argentina) y San Pablo (Brasil) están clasificados y definirán el primer lugar en un partido mano a mano en Brasil este miércoles. El empate favorece a los argentinos.

El grupo C, por otra parte, aún es una incógnita. Debido a las históricas inundaciones en Rio Grande do Sul, Gremio de Porto Alegre debió postergar dos partidos. La tabla de posiciones muestra a The Strongest (Bolivia) primero con 10 puntos en cinco partidos. Huachipato (Chile) tiene cinco puntos en cuatro partidos y Estudiantes (Argentina) tiene cuatro puntos en igual cantidad de encuentros. Gremio cierra la tabla con tres puntos, pero solo disputó tres partidos.

Este miércoles jugarán Estudiantes vs. Huachipato y Gremio ante The Strongest. Si los bolivianos ganan, confirmarán la primera colocación. De lo contrario, habrá que esperar a los partidos que el "Tricolor Gaucho" jugará ante Huachipato el 4 de junio y Estudiantes el 8 de junio.

El sorteo se realizará el lunes 3 de junio en la sede de Conmebol en Luque (Paraguay).

Además de Peñarol y Nacional, hay dos equipos que ya saben serán segundos: Flamengo (Brasil) y Botafogo (Brasil).